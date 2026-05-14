お散歩の途中で交番を見かけた秋田犬さん。一直線に交番へ近づくと、すでにお巡りさんが顔を覗かせて待っていて……。あまりに可愛すぎる秋田犬と警察官のやりとりは、記事執筆時点で264万回以上も再生され、「なんていい光景…」「お巡りさん覗いて待ってるやんwww」「交番でなでて貰えるのが楽しみなんですねw」といった声が寄せられました！ 【動画：夜、交番を発見した秋田犬→お巡りさんに近付いて…微笑ましすぎる『警察