大泉洋が8月12日にリリースする芸能生活30周年記念EPのタイトルが、『大泉 洋 芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」』に決定。あわせて、ゆず 北川悠仁の書き下ろし楽曲「ひざこぞう」が収録されることも発表された。 （関連：京本大我×マキシマム ザ ホルモン、松村北斗×大泉洋……憧れの存在と急接近したSixTONESメンバー） 同楽曲は、誰しもが一度は振り返る“自分の原点”をテーマに、今も