東京都と東京観光財団は、「しまぽ通貨」の販売を5月14日正午から開始する。東京都の島しょ地域の加盟店で利用できるプレミアム付き宿泊旅行商品券。7,000円（税込）で、1セット10,000円分の「しまぽ通貨」を購入できる。10,000円分のうち、3,000円分は宿泊施設でのみ利用できる。対象地域は、大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島の11島。予定販売数は8万セット。2026年度は計12万セッ