羽田空港第1ターミナルに、「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション」が3月27日から5月31日まで出店している。マルコナアーモンドと焦がしバターを使った看板商品の焼き菓子「フィナンシェ」は、プレーン・ショコラ・フレーズ（苺）の3種を詰め合わせと単品で販売する。羽田限定商品として、店舗限定の焼菓子「ティグレフリュイルージュ」を含む4個入りギフト「コフレバッグ」や6個入り「アソートメント」などを用意している。