日本のプロダクトデザインが海外で高く評価される理由のひとつに、“過剰な装飾ではなく、機能から美しさを導き出す感覚”があります。今回発表された、999.9（フォーナインズ）とWhite Mountaineering（ホワイトマウンテニアリング）によるコラボレーションモデルも、まさにその価値観が交差するプロジェクトと言えるかもしれません。Courtesy of 999.9日本のアイウェアブランド 999.9（フォーナインズ）は、ファッションブランド