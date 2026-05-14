シャオミからスマートウォッチ「REDMI Watch 6」が登場 シャオミ・ジャパンは14日、スマートウォッチ「REDMI Watch 6」を発売した。価格は1万4800円。5月27日までは、早割価格の1万1980円で購入できる。 「REDMI Watch 6」には、2.07インチの有機ELディスプレイ（432×514、PPI324）が搭載され、ピーク輝度最大2000ニトで晴れた日の屋外でも高い視認性をキープする。 バッテリー容