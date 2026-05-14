５月１４日の北海道内は、オホーツク海側を中心に季節が逆戻りします。日中の最高気温が一桁にとどまるところもあり、体調管理に注意が必要です。午前９時ごろの網走市内です。朝から冷え込み、薄手のダウンジャケットを着る人も見られました。１４日の道内は、気圧配置の影響でオホーツク海から冷たい空気が流れ込んでいます。網走や紋別では季節が逆戻りし、最高気温が７℃の予想となっています。（紋別市民）「カイ