ソフトバンク・藤原大翔投手が１４日、プロ初登板となった１３日の西武戦（みずほペイペイ）の疲れも見せず、元気に本拠地での投手練習に参加した。育成出身の２０歳は４回２失点で負け投手になったが、ＭＡＸ１５６キロを計測したストレートは１軍で通用することを証明した。練習を見守った倉野信次投手コーチは「すごく魅力というか将来性を感じました」と改めて高く評価した。６７球での降板については「初登板でかなり力が