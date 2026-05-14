映画『魔女の宅急便』が先日、日本テレビ「金曜ロードショー」で放送されたことを受け、金曜ロードショーの公式Xでは、「あたしこのパイきらいなのよね」シーンについて、宮崎駿監督の裏話が明かされた。【画像】みんな大っ嫌いなキャラ！公開された『魔女の宅急便』場面カット作品の裏話を数多く伝えている中で今回は「老婦人の孫「あたしこのパイきらいなのよね」つっけんどんな対応をする老婦人の孫娘。このシーンにショッ