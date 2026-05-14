熊本銀行が昨年度の決算を公表しました。 【写真を見る】熊本銀行の営業利益"過去最高"頭取は中東情勢に危機感 売上高や営業利益が、ふくおかフィナンシャルグループへの統合後、過去最高を更新したということです。 熊本銀行の昨年度の決算 一般企業の売上高にあたる経常収益が405億円で前年より85億円多く、営業利益を示すコア業務純益は98億円で前の年から9億円増え、2期ぶりの増益でした。 いずれも2007年の経営