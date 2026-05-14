明大に進学したモデルで女優の本田紗来のモデルショットが話題になっている。１４日までに自身のインスタグラムを更新し、「Ｒａｙ６月号自信をくれるお守り『わたしだけの最愛ブランドを手に入れて』是非チェックしてみてください〜！」とつづり、撮影ショットをアップ。“前髪ぱっつん”でかわいらしいイメージが強い本田だが、ヘアピンで前髪を留めておでこを出し、白シャツにデニムや黒トップスにボリュームのある