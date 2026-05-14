東京・世田谷区で一家4人が殺害された未解決事件の現場に侵入し、金品を盗もうとしたとして、ベトナム人の男2人が逮捕されました。警視庁によりますと、ベトナム国籍のルオン・バン・ハイ容疑者とグエン・マイン・フン容疑者は、2023年9月から去年12月にかけて、世田谷区の空き家に侵入し、金品を盗もうとした疑いが持たれています。この空き家は、2000年に東京・世田谷区で宮沢みきおさん一家4人が殺害された未解決事件の現場で、