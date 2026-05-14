◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）巨人の坂本勇人内野手（３７）が１３日、広島戦で史上４８人目の通算３００本塁打を達成した。１点を追う１２回１死一、二塁、遠藤の初球を左翼席に運び、今季２号となる逆転サヨナラ３ラン。４時間４３分の大熱戦に終止符を打った。やっぱりスーパースターだ。通算２４５５安打目、３００本目の本塁打。今季は打率１割台と苦しみ、ベンチスタートも多い