衆議院の憲法審査会では、憲法改正をめぐり「緊急事態条項」のイメージ案について、各党が意見表明を行っています。国会記者会館から中継です。緊急事態条項の創設について自民党は、おおむね前向きな意見を表明したのに対し、中道改革連合の国重議員は、慎重な姿勢を示しました。自民党の新藤議員は、衆議院法制局が提示したイメージ案について、「おおむね合意が取れる内容と議論が分かれる内容がある」とした上で、「総選挙延期