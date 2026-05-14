グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONEのキム・ジウンが、7月26日に東京で初となるファンミーティング『KIM JI WOONG FANMEETING 'TAKE1:Unique Story in TOKYO'』を開催することが決定した。【ソロカット】ハートポーズも！美しい笑顔を見せるZEROBASEONEメンバーZEROBASEONEメンバーとして世界各国で活躍をし、役者として演技力でも魅了しているキム・ジウン。新体制ZEROBASEONEが始動して、KCON2026でもたくさんのファン