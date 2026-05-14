憲法改正をめぐり、国会ではきょう衆議院の憲法審査会が開かれ、緊急時に国会機能を維持するための「緊急事態条項」のイメージ案について意見が交わされました。国会記者会館から中継です。イメージ案という、たたき台がでたことでこれまでの議論が具体化されたかたちで、今後、議論が本格化していく見通しです。イメージ案では自然災害や感染症のまん延などを緊急事態と定義し、国政選挙が実施できないことが明らかな場合、内閣が