女優の戸田恵子が１４日、横浜アンパンマンミュージアムで行われた映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」（矢野博之監督、６月２６日公開）のイベントに土屋太鳳、ＥＸＩＴらと登場した。冒険好きなレッサーパンダの旅人・パンタン（土屋）が、かつて交わした大切な約束を守るため、虹の星を目指して旅を続ける中でアンパンマン（戸田）たちと出会い、宝物を探す大冒険に出る物語。戸田はゲスト声優の土屋とはＮ