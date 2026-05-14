今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第34回（2026年5月14日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）直美が本領発揮「正しいこと、正しく言うだけで人は動かない」（直美）直美（上坂樹里）は苔癬の患者・丸山（若林時英）