議論が紛糾していた、えん罪被害者を救済するための再審制度の見直し。法務省側の「3度目」となる修正案が自民党内の会合で了承され、“攻防”が決着しました。【写真を見る】「無視している！」稲田議員が声を荒げる一幕も…話し合い重ねた自民党の部会「言いたいことはあるが大きな前進」紛糾していた議論に終止符自民党稲田朋美 元政調会長「いろいろ言いたいことはありますし、刑事司法の信頼の回復は道半ばであるが、