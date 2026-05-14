ソフトバンクからトレードでＤｅＮＡ入りした尾形崇斗投手（２６）と井上朋也内野手（２３）が１４日、横浜市内の入団事務所で入団記者会見に臨んだ。木村球団社長は冒頭、「この２人に来ていただいた理由は、何より今年優勝するチームを作るため。そしてその先も強いチームを作るため。尾形選手がものすごいスピードの球を投げる。井上選手もものすごい打球を放つということで、非常にワクワクする二人が加入してくれたなと思