◇ア・リーグホワイトソックス6−5ロイヤルズ（2026年5月13日シカゴ）村上宗隆内野手（26）が所属するホワイトソックスは13日（日本時間14日）、本拠地でロイヤルズに6−5で勝利し4連勝。今季4度目の挑戦で初の勝率5割に到達した。そして、過去3年間100敗以上と、再建途上のチームが続けている躍進にメジャー球界も衝撃を受けている。敏腕記者として知られるボブ・ナイチンゲール記者は、この日の勝利後に「ホワイトソ