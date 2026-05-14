大井町の魅力をＰＲするひょうたん親善大使（町地域振興課提供）大井町は観光ＰＲの顔となる「ひょうたん親善大使」を募集している。町の一大イベント「大井よさこいひょうたん祭」をはじめとした公式行事への参加や交流サイト（ＳＮＳ）を活用した魅力発信を予定しており、同町地域振興課は「大井町が好きな人にぜひ応募してもらい、新たな目線で町の良さをアピールしてほしい」と呼び掛けている。ひょうたん親善大使は昨年、