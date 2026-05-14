身長158センチ、体重76キロの「ぽっちゃり女子」として活動するインフルエンサーの藤田シオン（33）が14日までにXを更新。ストーカー行為などの自粛を求めた。藤田は「藤田さんって恋愛禁止なんですか？」との質問に「実はデビューから現在まで、恋愛禁止だったことは一度もございません。そもそも藤田シオンは現在、アイドルでもございません。ただの小太りの、ツインテールの33歳でございます」とした上で「とはいえ、人前やメデ