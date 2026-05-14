【学園アイドルマスター 月村手毬 Re;IRIS Ver. 1/7スケールフィギュア】 予約受付期間：2026年5月14日～8月20日 2027年7月 発売予定 価格：25,850円 デザインココは、フィギュア「学園アイドルマスター 月村手毬 Re;IRIS Ver. 1/7スケールフィギュア」を2027年7月に発売する。予約受付はECサイト「COCOストア」にて2026年5月14日より8