ガールズグループGirl's Day出身のパン・ミナが、俳優オン・ジュワンとの結婚後、幸せな誕生日を過ごした。パン・ミナは5月13日、自身のSNSに「幸せな誕生日をありがとうございます」というコメントとともに、写真を公開した。【写真】パン・ミナ、バリで“極秘ウェディング”公開された写真には、家族や知人たちと誕生日を過ごし、祝福を受ける様子が収められていた。パン・ミナは、ケーキを手に笑顔でポーズを取り、穏やかな時間