歌手兼俳優RAINが、妻の女優キム・テヒのあだ名を公開した。去る5月13日、韓国で放送されたtvNのバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』では、次週RAINの出演を予告した。【画像】キム・テヒ、夫RAINと“お忍び”日本旅行RAINは最近、Netflixドラマ『ブラッドハウンド』シーズン2に出演したほか、バラエティコンテンツ『CRAZY TOUR』でも視聴者を楽しませている。また、5月11日には新曲『FEEL IT』をリリースし、歌手としても