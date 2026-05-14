【モデルプレス＝2026/05/14】女優の大竹しのぶ（68）が5月13日、NHKラジオ「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（毎週水曜よる9時5分〜）に出演。長男・二千翔さんに第1子が誕生したことを報告した。【写真】大竹しのぶ、長男夫婦の2ショット公開◆大竹しのぶ、ラジオで初孫誕生を報告ゴールデンウィーク中に孫が誕生したというリスナーからのメールを読み上げ、大竹は「私も実は、前から言おうかなと思っていたんですけど、