ゴンチャは、2026年5月21日から、シャインマスカットのデザートティー「SHINEシャインマスカット」を期間限定で販売する。ラインアップは、さわやかでまろやかな「ミルクティー」、果実味あふれる「ティーエード」、ぷるぷる食感のゼリーとシャリシャリ食感の「ジェラッティー」に加え、果実の香りが特徴の「スパークリングティー」の全4種。【SHINEシャインマスカット 商品画像はこちら】〈販売4年目を迎えるシャインマスカットの