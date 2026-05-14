明日15日から19日頃までは、ほぼ全国で晴れて、気温が上がるでしょう。名古屋や大阪をはじめ30℃以上の真夏日が続く所もありそうです。20日頃からは次第に曇りや雨となりますが、気温は高めで、ムシッとした暑さになるでしょう。前半晴れる日多く気温上昇西・東日本は30℃前後明日15日(金)は、高気圧に覆われ、全国的に晴れるでしょう。にわか雨もほとんどなく、空模様の変化を気にせずにお出かけできそうです。16日(土)から18