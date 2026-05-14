展示のために一部を埋め戻した蘇峪口磁器窯跡の２０２１〜２３年度発掘エリア。（２０２５年１０月１３日、ドローンから、銀川＝新華社記者／王鵬）【新華社銀川5月14日】中国で4月末に発表された2025年度の全国十大考古新発見に寧夏回族自治区銀川市賀蘭県の蘇峪口（そよくこう）磁器窯跡が選ばれた。西北地域でこれまでに発掘された白磁窯遺跡の中では規模が最大かつ保存状態が良く、西夏王朝の官窯跡と確認された。西北地域の