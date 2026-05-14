事業戦略『フォーカス2030』を発表ロータスは2026年5月11日、新たな事業戦略である『フォーカス2030（Focus 2030）』を発表した。【画像】現行ロータス唯一の内燃機関ミドシップ・スポーツカー、ロータス・エミーラを見る全80枚この戦略は、市場環境の変化への耐性を高め、柔軟かつ持続可能なビジネスモデルへと転換することを目指すものである。ロータスが発表した次世代ハイブリッド技術『エックス・ハイブリッド』。