SNSで拡散される暴行動画、生成AIによるフェイク映像。子どもたちを取り巻くデジタル空間の新たなリスクが次々と社会問題化するなか、自民党は3月、「情報社会においてこども・若者を守るPT（プロジェクトチーム）」を発足させた。座長の牧島かれん元デジタル担当相と、事務局長の土田慎氏にインタビューした。学校のメディアリテラシー教育は十分か――学校でのいじめや暴行の動画がSNSで拡散される事案が相次いでいます。この現