「はしか」の今年これまでの感染者数は462人で、直近10年間の同じ時期と比べて2番目に多い感染者数となっています。国立健康危機管理研究機構によりますと、はしかの2026年の感染者数は5月3日までで462人と、前の週と比べて23人増えました。直近10年間で感染者数が最も多かった2019年（同時期の速報値467人）に迫る勢いになっています。海外から持ち込まれたウイルスによって国内で感染が広がっているとみられ、推定される感染場所