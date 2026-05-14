テニス界でさまざまな記録を打ち立ててきた伊達公子さん（55）が12日、自身のインスタグラムを更新。“夏仕様”に模様替えした自宅リビングを披露した。【写真】「オシャレ」「とっーても気持ちいい空間ですね」“夏っぽく”模様替えした伊達公子さんの自宅リビング※2枚目伊達さんは「いい季節！ソファカバーを夏仕様の白に」と報告。ソファーについては「20歳か21歳の頃に買ったので30数年。ベースの生地は一度張り替えた