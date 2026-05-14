【漫画】『地獄の三十路録』を読む【漫画】本編を読む「結婚して子どもができたら家にいてほしい」という男性に対し、「料理くらい自分で作ればいい」と正論で論破して場を凍り付かせる。そんな主人公・椚木泉(くぬぎいずみ)を描いた漫画『地獄の三十路録』が話題だ。高学歴で大手企業に勤める椚木は、三十路を過ぎて男性経験がなく、男性の性的な視線に強い嫌悪感を抱いている。『地獄の三十路録 １』第1話03『地獄の三十路録 １