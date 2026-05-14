25年前に起きた世田谷一家殺害事件の現場となった住宅に侵入した疑いなどで、ベトナム国籍の男2人が逮捕されました。逮捕されたのは、ベトナム国籍のルオン・ヴァン・ハイ容疑者ら2人です。2人は2025年、宮沢みきおさん一家4人が殺害された事件の現場で、今も当時のまま保存されている空き家に侵入し、金品を盗もうとした疑いが持たれています。2人はブロック片で窓ガラスを割って侵入したものの、金目の物を見つけられず、何も盗