アニメ『それいけ！アンパンマン』の楽曲を多く担当するドリーミングの寺田千代が14日、神奈川・横浜アンパンマンこどもミュージアムで行われた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日公開）みんなで冒険へ！出発イベントに登壇。楽曲への思いを明かした。【全身ショット】アンパンマンとポーズを決めるEXIT＆土屋太鳳ら「やなせたかし先生の魂そのものの言葉が、真っすぐ子どもたちの心に届けばいいなと