日本陸連は14日、今月17日に行われる「セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京」の欠場選手を更新しました。日本勢は、男子100メートルの胗田大輝選手(Honda)が左脚ハムストリングスの軽度の肉離れのため欠場。男子1500メートルの館澤亨次選手(SGH)がコンディション不良のため、男子3000メートルの鈴木芽吹選手(トヨタ自動車)が体調不良のため欠場となります。鈴木選手は10日の木南道孝記念陸上競技大会10000ｍでアジア大