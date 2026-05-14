国賓で中国を訪問中のアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の会談がついさきほど、始まりました。両首脳の思惑や会談直前の様子などを伝えてもらいます。北京にはワシントン支局長の千田記者がいます。千田さん。千田淳一記者：7カ月ぶりの直接会談は、台湾問題や貿易をめぐり激しい駆け引きが予想されていますが、歓迎式典で両首脳は笑顔と握手、会話を交わし、まずは融和ムードが演出されています。そして先ほど会談