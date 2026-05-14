福島県郡山市の磐越道で21人が死傷したバス事故で、警察は、けさからバスの破損状況の検証を始めました。記者「ガードレールが突き刺さったまま、事故を起こしたバスが施設内に運ばれていきます」福島県郡山市で保管されていたマイクロバスの検証は、午前9時ごろから市内の別の施設で始まりました。バスを運転していた若山哲夫容疑者（68）はこれまでの警察の調べに対し、「90キロから100キロ出していた」と供述しています。捜査関