先ほど始まったアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席は冒頭、「北京でお会いできたことを嬉しく思う」と歓迎の言葉を述べました。そのうえで、「トランプ大統領においては9年ぶりの訪中であり、我々の会談を世界が注目している」と述べたうえで、「中国とアメリカは新しい大国関係のモデルを切りひらくことができるだろうか」と問いかけました。そして、「両国は協力すればともに利益があり争えば傷つく」として、安定的な