東京地裁中目黒庁舎インターネットで生成人工知能（AI）の利用者に回答を作成する際に記事を無断使用し著作権を侵害したとして、朝日新聞社と日本経済新聞社が米国の事業者「パープレキシティ」に無断使用の差し止めと計44億円（各22億円）の損害賠償などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が14日、東京地裁で開かれ、被告側は請求を退けるよう求めた。閉廷後、パープレキシティは「日本のジャーナリズムに深い敬意を抱いており、AI