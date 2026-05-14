アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席による首脳会談が北京で始まりました。中継です。トランプ大統領は日本時間午前11時ごろに人民大会堂に到着しました。現在、習近平国家主席との首脳会談に臨んでいます。9年ぶりに北京を訪れたトランプ大統領に対し、中国側は盛大な歓迎式典で出迎え、両首脳の友好ムードを演出しました。また、習近平国家主席が入国禁止の制裁対象に指定していた対中強硬派のルビオ国務長官と握手