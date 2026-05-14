フジテレビ10月期連続ドラマ「kiDnap GAME」で、俳優坂口健太郎（34）が主演を務めることが発表された。同作は香港、韓国のパートナー会社とともに、日本と海外複数都市で撮影が行われ、すでに18の国と地域で放送・配信が決定している大型プロジェクトドラマとなる。アジア7都市で同時多発誘拐事件が発生するところから物語は始まる。東京、ソウル、台北、シンガポール、バンコク、那覇、マニラ。世界中で事件がセンセーショナルに