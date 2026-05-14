「チェンソーマン」ザ・ステージが14日までに公式HPを更新し、チェンソーマン役の俳優、仲宗根豊の降板を発表した。公式HPでは「『チェンソーマン』ザ・ステージレゼ篇出演者に関する重要なお知らせ」とし平素より、『チェンソーマン』ザ・ステージを応援していただき誠にありがとうございます。『チェンソーマン』ザ・ステージレゼ篇にチェンソーマン役で出演を予定しておりました仲宗根豊さんにつきまして、体調不良のため一定期