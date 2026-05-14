「久しぶりの休日なので、家でゆっくりしようと思っていたが…妻に『そこにあるダンボール捨てといて！』と言われ、さらに3歳の娘から『パパ、おままごとのお家作って！』と追い打ち。捨てるのが面倒だったので、適当にダンボールで家を作ってみた。気づいたら僕の休日が終わっていたけど、妻と娘が大喜びなら、まあいっか。」【アフター写真】あまりにもクオリティが高いダンボールの家、完成しました！こんなポストをされたのは