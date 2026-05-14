事故物件は、周辺の家賃相場より安く設定されるケースが一般的です。みなさんは、どのような条件なら事故物件に住めますか。【グラフ】事故物件…住めると思える条件は何ですか？（調査結果）全国の10〜50代以上の男女500人（女性343人／男性157人）を対象に「事故物件の家賃に関する意識調査」を実施したところ、6割近い人が「条件次第で検討する」と回答。一方で、事故物件を受け入れるには、家賃の安さだけでなく、いくつかの条