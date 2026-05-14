元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは5月12日、自身のInstagramを更新。格好良さと美しさを兼ね備えた姿を公開しました。【写真】“圧倒的に顔が良い”木下優樹菜「カッコ良いそして美しい！」木下さんは、6枚の写真と1本の動画を投稿。1〜4枚目が自撮りショットです。グレーのタンクトップに金のネックレス、白黒の帽子を合わせています。サングラスを掛けている姿も見られ、格好良さと美しさが際立っています。コ