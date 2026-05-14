「勉強・宿題したくないって息子の話」【写真】話題になった投稿坂井秀人さん（@hideto_sa）の子育てに関する投稿が話題です。お子さんを抱えるご家庭にとって、勉強はとても重要な課題。子どもが学校の宿題を嫌がったりして、なかなか勉強をしないのも、世の親共通の悩みといえるでしょう。坂井さんのご家庭でも先日、そんな宿題にまつわるトラブルがあったそう。現在、小学2年生になる坂井さんの息子さんですが、ある日「宿題し