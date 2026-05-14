1980年代末、日本経済は株価3万8000円台、失業率2％台と、主要指標だけを見れば好調そのものだった。にもかかわらず、その後のバブル崩壊は「潰すべき過熱」として正当化されてきたのはなぜか。経済学者の郄橋洋一氏は著書『60歳からの知っておくべき財政学』の中で、国民が信じ込まされてきた「経済の常識」の裏側について、「バブル＝悪」という定説そのものが政策失敗を覆い隠す“刷り込み”だった可能性を指摘している。